I gabbiani problema per il turismo, la regione: 'entro l'estate il piano di mitigazione'

| 13:25 - 16 Febbraio 2022

Gabbiano (foto di repertorio).



La regione Emilia Romagna ha predisposto un piano per diminuire la presenza, oggi massiccia, di gabbiani reali sul litorale romagnolo e nelle città di costa, come richiesto dai sindaci di Cesenatico e Cervia, preoccupati dalla proliferazione di questa specie di uccelli e dal possibile disturbo arrecato a cittadini e turisti. Ma al momento l'applicazione del piano, quinquennale, è bloccato, in quanto a novembre 2021 l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) del Ministero dell'Ambiente non ha dato la sua appprovazione, chiedendo specifiche integrazioni alle quali stanno lavorando i servizi regionali. L'obiettivo della regione è sbloccare l'iter entro l'inizio dell'estate.



Il piano di mitigazione prevede metodi ecologici non cruenti di prevenzione e dissuasione rispetto alla presenza degli uccelli nelle città. Tra questi, i dissuasori acustici o a forma di sagoma, la riduzione degli spazi riproduttivi quali i siti di nidificazione e delle risorse alimentari (dai rifiuti urbani che vanno resi sempre più inaccessibili agli scarti di mercato o della lavorazione del pesce).