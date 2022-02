Cose da fare a Rimini fino al 23 febbraio, tutti gli eventi

Eventi

Rimini

| 12:54 - 16 Febbraio 2022

Spettacolo di danza ‘Bayadere’ con la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana.

In attesa di festeggiare il Carnevale, a Rimini proseguono le proiezioni dei capolavori di Fellini del martedì e del giovedì pomeriggio al “Cinemino” nel Palazzo del Fulgor, inaugurato lo scorso 12 dicembre a completamento del Fellini Museum. Da non perdere anche le visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, dove VisitRimini organizza anche un viaggio gastronomico alla scoperta della colazione nel mondo nel salotto del rinnovato foyer. Nel secondo appuntamento di domenica 20 febbraio è possibile gustare una sfiziosa colazione all’inglese. Questa settimana il sipario del Teatro Galli si alza su ‘Arsenico e vecchi merletti’, commedia con Anna Maria Guarnieri e Marilù Prati (15 – 17 febbraio), mentre per la danza va in scena ‘Bayadere’ con la Compagnia Nuovo Balletto di Toscana (20 febbraio) .

Mercoledì 16 febbraio, in cineteca, si potrà assistere alla proiezione gratuita del cortometraggio fantascientifico ‘Over The Skyline’ del regista romagnolo Marco Gentili, prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures e girato a Rimini, Rivazzurra, in piena emergenza coronavirus. Mercoledì 23 febbraio, ingresso libero alla serata finale dell’edizione 2021 di Amarcort Film Festival: Mini giro del mondo in 80 corti, ospitata al Cinema teatro Tiberio.



Fino all’8 marzo il Museo della città ospita la mostra “La commedia immaginata” che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini. Tra le mostre allestite al Museo anche quella dell’artista palestinese Malak Mattar che parla di donne, resilienza e arte, promossa dall’associazione di volontariato 'Vite in Transito' e 'Assopace Palestina' in collaborazione con i Musei comunali, mentre alla Galleria dell’Immagine nel Palazzo Gambalunga si può visitare la mostra “Ti verrà dietro la città” di Vittorio D’Augusta, sul tema dei confini e degli esili, ispirata da un verso di Costantino Kavafis nell'ambito degli eventi legati al Giorno del Ricordo.

Dopo un’importate opera di restauro riapre il 18 febbraio il percorso interattivo all’interno del Grand Hotel che svela i segreti dell’albergo dei sogni, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.



Ecco gli appuntamenti:



17, 22, 24 febbraio 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Fellini Open: Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor. In occasione delle celebrazioni della nascita del regista riminese, il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, sei titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi.

Martedì 15 febbraio, GIULIETTA DEGLI SPIRITI, di Federico Fellini. Giovedì 17 febbraio, omaggio a Lina, con DIETRO GLI OCCHIALI BIANCHI, di Valerio Ruiz. Martedì 22 febbraio, FELLINI SATYRICON, di Federico Fellini.

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 70449 museofellini@comune.rimini.it





mercoledì 16, giovedì 17 febbraio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Arsenico e vecchi merletti

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Questa commedia teatrale scritta da Joseph Kesselring, nota soprattutto per la versione cinematografica di Frank Capra, torna in scena con la regia di Geppy Gleijeses e l’interpretazione di due signore del teatro italiano: Annamaria Guarnieri, primadonna prediletta di Zeffirelli e Ronconi, qui prestata al gioco comico con una sapienza scenica ineguagliabile e Marilù Prati, abilissima a calarsi nei panni di Abby. Lo spettacolo, che pur sfiorando il tema dell’eutanasia assicura un divertimento assoluto, è dedicato a Mario Monicelli, che ne curò la regia teatrale su invito dello stesso Gleijeses nel 1992.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





mercoledì 16 febbraio 2022

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Over the Skyline

Cortometraggio fantascientifico di Marco Gentili

Il regista romagnolo Marco Gentili, presenta 'Over the Skyline', cortometraggio fantascientifico, prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures e girato a Rivazzurra di Rimini, in piena emergenza coronavirus.

Partecipano all'incontro Mattia Santolini, Christian Di benedetto, Adolfo Morganti.

Le proiezioni del cortometraggio saranno due, precedute da una presentazione e seguite da una conversazione con il pubblico

Ore 21.00 e ore 22.30 Ingresso libero. Info: 0541 704494 cineteca@comune.rimini.it





giovedì 17 e martedì 22 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 17 febbraio è in programma, il film I profumi di Madame Walberg, di Grégory Magne, con Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern e Sergi López. Le proiezioni sono in versione originale francese con sottotitoli in italiano (ore 17).

Martedì 22 febbraio, evento speciale con la proiezione del film in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, Walk With Me, il documentario di Mark Francis e Max Pugh, con la voce narrante di Benedict Cumberbatch (ore 17 e 21)..

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it





domenica 20 febbraio 2022

Rimini, Teatro Galli - Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli - English Breakfast

Colazioni tipiche di altri paesi, servite fra i grifoni dorati del Teatro Galli

Un viaggio gastronomico alla scoperta della colazione nel mondo nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

L'appuntamento è dedicato all'Inghilterra: si potrà gustare una sfiziosa colazione inglese godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Orario: dalle 9.00 alle 12.00 *ingresso consentito entro le ore 11.00. A pagamento 16 euro. Prenota online: https://www.visitrimini.com/esperienze/311379-colazione-al-teatro-galli-english-breakfast/ Info: 0541 53 399 info@visitrimini.com





Domenica 20 febbraio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Bayadere

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

'Bayadere' è un balletto intriso di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme.

Nella tradizione la sua scena più celebre, il Regno delle Ombre, si presenta borderline al limite tra il reale e l’aldilà, dove le ombre che appaiono sono come congelate nella loro tragica condizione e i movimenti che compiono sono rituali.

L’atto esprime una visione che esula dal contesto e che apre a un passaggio di puro movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale.

Pensato per un ensemble di talenti giovanissimi, questo nuovo Regno delle Ombre così misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e passione.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it





domenica 20 e 27 febbraio 2022

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42, Rimini centro storico

Sciroppo di teatro

Un 'progetto per bambine, bambini e famiglie' di Ater Fondazione, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e 21 comuni. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli Assessorati regionali alla Cultura, Sanità e Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm a favore della salute e del benessere delle famiglie, alle quali il teatro può dare un contributo significativo in questo periodo di pandemia. I pediatri e le farmacie che espongono la locandina “Sciroppo di teatro” possano fornire direttamente alle famiglie con bambini dai 3 agli 8 anni questa “medicina eccezionale per potersi emozionare”. Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione, in particolare ci sono 3 ricette, ognuna delle quali corrisponde ad un biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino e bambina e per ciascun accompagnatore, che potranno assistere in questo modo alla stagione di 3 spettacoli di Teatro per le famiglie.

A Rimini gli appuntamenti prevedono tre domeniche pomeriggio dal 13 al 27 febbraio, con la collaborazione di Alcantara Teatro Ragazzi per tre spettacoli in calendario:

Dopo Le nid di Progetto G.G. (13 febbraio ore 16.30 dai 2 anni), una riflessione sul modo di relazionarsi al diverso, che dapprima sconvolge, poi incuriosisce ed alla fine arricchisce, seguono Amici in(di)visibili di Eccentrici Dadarò (20 febbraio, ore 16.30, dai 5 anni), un thriller per bambini e bambine, e La storia di Hansel e Gretel di Teatro Crest (27 febbraio ore 16.30 dai 4 anni), che fa riflettere su cos’è davvero finto e sul valore delle cose.

Ore 16.30. Tariffa d'ingresso: 2 € per coloro che hanno il coupon ricavato dal libretto

Info: 0541 727773 info@alcantarateatroragazzi.it





mercoledì 23 febbraio 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Amarcort Film Festival: Mini giro del mondo in 80 corti

Finale edizione 2021 del Festival internazionale di cortometraggi

Nel 2021 vista l’incertezza sulle restrizioni in atto, il tour è stato proposto in una versione “light”: 4 tappe estive e 40 cortometraggi di altissima qualità; al termine delle votazioni di ogni tappa sono stati scelti 2 finalisti.

Gli 8 migliori corti si sfideranno durante la serata finale.

Ecco i Corti finalisti:

1a Tappa: Old Hen di Todd Gordon e Iron me di Ivan Rabbiosi

2a Tappa: Invisible di Thomas Scohy e White eye di Tomer Shushan

3a Tappa: Maradona’s Legs di Firas Khoury e Uonted! di Daniele Bonarini

4a Tappa: La mostra di Federico Russotto e Talent di Oleg Ageychev

Ore 21.00. Ingresso gratuito Info: info@amarcort.it





MUSEI & MOSTRE





Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano.

Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it





tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it





tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it





Fino all’8 marzo 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità.

Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it





Fino a domenica 20 febbraio 2022

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Donne, arte e resilienza

Mostra dell’artista palestinese Malak Mattar

L’esposizione della pittrice palestinese Malak Mattar è una mostra che parla di donne, resilienza e arte, promossa dall’associazione di volontariato 'Vite in Transito' e 'Assopace Palestina' in collaborazione con i Musei comunali, il Museo degli Sguardi e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini.

Durante la visita, lo spettatore potrà ammirare lo sguardo femminile che attraverso un’esplosione di colori omaggia le donne e combatte ogni forma di oppressione. L’inaugurazione è giovedì 3 febbraio 2022, alle 17,30 al Museo della Città. Presente anche l'artista.

Orario: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19 (chiuso il lunedì)

Ingresso: libero, è necessario il super green pass. Info: 366 3297951 viteintransito@gmail.com





Fino a domenica 20 febbraio 2022

Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Ti verrà dietro la città

Mostra dell'artista Vittorio D’Augusta

Nell'ambito degli eventi legati al Giorno del Ricordo, viene proposta la mostra “Ti verrà dietro la città” di Vittorio D’Augusta, sul tema dei confini e degli esili, ispirata da un verso di Costantino Kavafis.

Ai partecipanti è fatto omaggio della pubblicazione dedicata alla Biblioteca di pietra, installazione ideata da Vittorio D’Augusta, promossa dalle Associazioni degli Esuli, dall’Istituto Storico Rimini e dal Comune di Rimini, che l’ha fatta realizzare nel 2014.

Orario: dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso libero con obbligo di green pass

Info: 0541 24730 istitutostoricorimini@gmail com





21 – 26 febbraio 2022

Rimini, Parrocchia S.Agostino, , via Cairoli 36

“Romanipen: Identità e Storia della Cultura romanì”

Mostra multimediale inserita nel progetto Latcho Drom finanziato dal Right Equality and Citizenship Programme (2014-2020) è pensata per combattere la discriminazione e favorire l'inclusione di Rom e Sinti nelle Comunità locali.

Lunedì 21 febbraio conferenza di lancio in presenza e online, dal titolo “In viaggio verso l’inclusione”, alla Parrocchia S.Agostino, in via Cairoli 36 a Rimini, dalle ore 17 alle 19. Per informazioni e iscrizioni: latchodrom@apg23.org

Orario mostra: dalle 14 alle 19. Info: www.apg23.org/it/post/latcho-drom-mostra-contro-la-discriminazione-di-rom-e-sinti.html





VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI





Tutti i sabati e le domeniche di febbraio 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it





Tutti i sabati di febbraio 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di febbraio 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Tutte le domeniche di febbraio 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini





Dal 18 febbraio, tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com





Sabato 19 febbraio 2022

Rimini, partenza dal Visitor Center, c.so d'Augusto 235

Rimini City Tour: un percorso felliniano

Una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porta alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, parlando di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum (esterno).

Quota: € 12 adulti - € 8 Bambino da 6 a 10 anni

Durata: 1 ora e mezza circa

Info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano