Coriano, lavori al municipio e al ponte di Ospedaletto finanziati da contributi statali

Attualità

Coriano

| 12:48 - 16 Febbraio 2022

Il sindaco Spinelli e il vicesindaco Ugolini.



Il consiglio comunale di Coriano ha modificato lunedì scorso (14 febbraio) il Documento unico di programmazione (Dup), inserendo gli interventi finanziati dai contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla Legge statale 145/2018 (scadenza 15 febbraio 2022).



Lo scorso anno l'amministrazione ha ottenuto 960.000 euro e quest'anno ne può chiedere altri 1.540.000 fino a concorrenza del plafond massimo per ciascun ente di 2,5 milioni di euro.



Complessivamente a livello nazionale le risorse disponibili ammontano a 2.2 miliardi di euro da destinare ad interventi di messa in sicurezza di ponti, viadotti, territorio a rischio idrogeologico. Edifici (con priorità per quelli scolastici) e interventi di riqualificazione energetica.



Nel dettaglio il Comune di Coriano interverrà per la messa in sicurezza del Municipio (importo stimato 800.000 euro), la manutenzione straordinaria del ponte vecchio di Ospedaletto (250.000 euro) e la messa in sicurezza di via Friano a Mulazzano (350.000 euro).