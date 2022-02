La giovane cantautrice Jessica Sorbello in concerto a Riccione

Eventi

Riccione

| 12:43 - 16 Febbraio 2022

Jessica Sorbello.



La musica live è di scena sabato 19 febbraio a Riccione con il progetto discografico "Legami" della ventunenne cantautrice riccionese Jessica Sorbello. Un EP di 5 brani editato dall'etichetta discografica PMS studio/Playtune Records disponibile su tutti i digital store a partire dallo stesso giorno, 19 febbraio. L'esibizione musicale, patrocinata dal Comune di Riccione, si terrà al 'Brillo' di Riccione con i membri del Musicantiere di Riccione Filippo Serafini alla chitarra, Patrick Polli alla batteria, Samuele Bizzocchi al basso e Michele Tani al piano. Presenti anche Michelle, The listless X Bongi che apriranno l'evento con alcuni loro brani in acustico.



La giovane Sorbello, dopo il singolo Sleale e le esibizioni della scorsa estate in un live acustico chitarra e voce nell'ambito dell'Estate dell'arte a Villa Franceschi con alcuni suoi inediti e la partecipazione alle iniziative del Compleanno di Riccione in piazzale Ceccarini, torna con un nuovo album interamente scritto e cantato da lei in un progetto che racchiude in sé quello che per la cantatrice riccionese è il senso del suo fare musica. "La progettazione di questo EP nasconde, più o meno inconsciamente, il motivo per cui ho iniziato a scrivere – afferma Jessica – ossia l'intento e la voglia di poter dare luce alle sere burrascose dell'altro. Ed è forse per questo che mi sono fatta una promessa, nella vita e nella musica, ovvero, continuare ad essere la penna di chi ha paura, di chi non sa parlare, dell'orgoglioso e di chi si affida alle note per evadere. Sappiate però che questa volta partirò da me stessa."



L'appuntamento musicale è sabato 19 febbraio al Brillo di viale Ariosto a Riccione, ore 18.30, ingresso libero.