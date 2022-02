Riccione il gioco ai tempi del covid, un libro per parlarne

Attualità

12:05 - 16 Febbraio 2022

Venerdì 18 Febbraio ore 17 diretta Facebook dal Centro per le famiglie distrettuale per la presentazione del libro La pandemia da azzardo. Il gioco ai tempi del Covid: rischi pericoli e proposte di riforma. Dialogo con l'autore Claudio Forleo, il Dott. Edoardo Polidori, direttore U.O.C. Dipendenze Patologiche Rimini e l'assessore Servizi alla Persona, vice sindaco Laura Galli, a cura di Chiara Pracucci. In Italia 18 milioni di persone giocano almeno una volta l'anno e oltre un milione e mezzo di loro non sono in grado di gestire il denaro e il tempo che destinano al gambling. La patologia DGA - Disturbo da Gioco d'Azzardo - produce effetti devastanti sulla vita delle persone. Verranno approfonditi questi temi con le opinioni degli esperti, per interagire e porre domande sarà possibile scrivere nei commenti in diretta. L'attività è inserita e finanziata nel programma attuativo 2020 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2020. L'iniziativa è promossa dallo Sportello MATCH, via Mantova, 6 Riccione, che offre consulenza legale e psicologica gratuita ai giocatori e ai loro familiari - sportellomatchriccione@gmail.com .