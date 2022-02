In moto per 7500 km da Cape Town al Kilimangiaro, l'incredibile viaggio di due giornalisti riminesi

Attualità

Rimini

| 11:31 - 16 Febbraio 2022

Alcuni scatti dal viaggio dei due giornalisti riminesi - foto di Emilio Salvatori.

Hanno fatto rientro in città nei giorni scorsi i due giornalisti riminesi impegnati nelle scorse settimane nella realizzazione di un fotoreportage che li ha visti attraversare in moto mezz'Africa, da Città del Capo ad Arusha, il capoluogo della regione dei Masai al confine con il Kenya. Un viaggio lungo 7.500 km che oltre al Sud Africa ha attraversato Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, che Emilio Salvatori e Cristina Zoli, compagni di vita, di lavoro e d'avventura, si apprestano a raccontare sul magazine Due Ruote, la rivista del gruppo Edidomus che vanta la maggior tiratura in Italia tra le pubblicazioni specialistiche dedicate alla motocicletta, con la quale collaborano da anni raccontando di viaggi in moto e d'avventure in Italia e nel mondo.



Un'esperienza caratterizzata da un territorio unico dove le dune si gettano nell'oceano, le piste sono interminabili e deserte, zebre, onyx, giraffe, impala, gnu, possono in ogni momento attraversare il cammino, così come è possibile incontrare, come è successo, i giganteschi elefanti africani. "Ma più che per gli animali la vera paura arriva quando, per attraversare le frontiere, ci si deve sottoporre al Covid test", raccontano i due protagonisti che hanno terminato il proprio viaggio in terra Masai ai piedi del Kilimangiaro, riconsegnando, con qualche segno e km in più ma perfetta, la Royal Enfield Himalayan con cui è stato effettuato il viaggio, ai titolari della East African Motorcycles, l'importatore tanzaniano della piccola enduro indiana che, esattamente un mese prima, aveva messo loro a disposizione la moto.

"Un viaggio straordinario – hanno detto i protagonisti – alla portata di molti che, nelle prossime settimane, vorremmo raccontare in un momento pubblico ai tanti appassionati riminesi che, magari sulle nostre pagine social, ci hanno seguito nel corso di questa avventura."