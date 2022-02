Edilizia scolastica: fondi Pnrr a Novafeltria, Montescudo-Montecolombo e Cattolica

Attualità

Rimini

| 10:42 - 16 Febbraio 2022

Assessora regionale Paola Salomoni alla presentazione degli interventi.

Realizzazione della nuova palestra Molari dell'Istituto Tonino Guerra di Novafeltria, messa in sicurezza della scuola elementare di Croce di Montecolombo, nuova scuola elementare "Repubblica" a Cattolica. Sono questi i progetti di riqualificazione che riguardano la provincia di Rimini a cui la Giunta regionale ha dato il via libera. Sono 46 quelli in regione. Per la palestra a Novafeltria il costo complessivo è di 2 milioni di euro, per la scuola di Croce è di 250mila euro, per Cattolica il costo è di oltre 5 milioni di euro.

Scuole moderne, più sicure ed accoglienti, grazie alle risorse del Pnrr.

Con il via libera dalla Giunta regionale a 46 progetti di riqualificazione e messa in sicurezza proposti dagli enti territoriali - Province, Città metropolitana di Bologna, Comuni e loro Unioni - per un investimento complessivo di 83 milioni di euro (tra finanziamento richiesto e cofinanziamento a carico degli Enti locali), è partito il cammino dell’Emilia-Romagna per utilizzare i fondi europei del PNRR destinati ad interventi migliorativi nel campo dell’edilizia scolastica.

Il piano mette complessivamente a disposizione del sistema regionale dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia, attraverso bandi ministeriali ad hoc, 237 milioni di euro sui 5 miliardi previsti a livello nazionale (192 milioni a regia nazionale e 45 a regia regionale).

Risorse fondamentali per dare un ulteriore colpo d’acceleratore al processo di ammodernamento strutturale per la sicurezza e l’efficienza energetica degli istituti di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna - dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori - che la Regione considera prioritario: il piano regionale di programmazione degli investimenti nazionali in edilizia scolastica ha messo in campo, solo negli ultimi sei anni (2015-2021), quasi 1.000 interventi da Piacenza a Rimini, per oltre 600 milioni di euro. Gli investimenti nella programmazione regionale 2015 2021 per la provincia di Rimini ammontano a 48 milioni di euro.

La Giunta regionale ha anche approvato e trasmesso a Roma l’elenco dei fabbisogni di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia finanziabili tramite PNRR. La ricognizione effettuata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna evidenzia un fabbisogno di oltre 230 interventi, per circa 316 milioni di euro.