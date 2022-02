Spiagge riforma concessioni balneari, bagnini riminesi preoccupati

Attualità

| 08:17 - 16 Febbraio 2022

Quanto delineato dal Consiglio dei Ministri con gli emendamenti al Ddl concorrenza che introducono la riforma delle concessioni balneari, "bisogna leggerlo bene. Il documento che i tecnici di Draghi avevano preparato era severo: noi abbiamo fatto delle proposte che tenessero conto soprattutto della difesa delle piccole e medie imprese che gestiscono in questo momento le concessioni. Di quelle cose che noi abbiamo chiesto hanno tenuto in considerazione solo una minima parte e anche in modo generico e non approfondito e la cosa ci preoccupa un po'". Così, all'ANSA, il presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, del Sindacato Balneari Confartigianato Emilia-Romagna, Mauro Vanni commenta l'esito del summit governativo. Ora, aggiunge, "bisogna andare a leggere il testo nello specifico. Ci auguriamo che le cose basilari, cioè il riconoscimento del valore di impresa e la professionalità, l'anzianità di servizio per molte imprese che sono lì da tanto tempo e che hanno fatto investimenti ci siano. Alcune cose sembrano recepite - conclude Vanni - diciamo che per ora quello che noi abbiamo letto non ci soddisfa, non è sufficiente però aspettiamo di leggere il testo in maniera più approfondita".









