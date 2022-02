Color Coriandolo 2022: torna la festa in piazza a Rimini

Eventi

Rimini

| 08:15 - 16 Febbraio 2022

Una passata edizione di Color Coriandolo.

L’attesa è finita: ritorna la festa nel centro storico di Rimini. Sono in corso d’opera gli ultimi preparativi per "Color Coriandolo", in programma per domenica 27 febbraio 2022. Si tratta del primo Carnevale dopo l'interruzione degli ultimi due anni e in generale sarà il primo evento di piazza dopo due inverni dominati dalle limitazioni sanitarie. Nel programma provvisorio sono previste due giornate di festa con tante attività per grandi e piccini. L’ evento avrà inizio alle ore 14:00 con l'animazione a tema, DJ Set e le tipiche maschere del costume carnevalesco italiano. Musica, acrobati, saltimbanchi e band musicale saranno le principali attrazioni allestite in strada e in piazza Malatesta. Inoltre il 1° marzo (martedì grasso) oltre alla musica e acrobati si svolgerà uno spettacolo inedito.