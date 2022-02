Calcio giovanile, Gabicce Gradara: successi per Allievi e Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 19:36 - 15 Febbraio 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Due vittorie per le formazioni del Gabicce Gradara nelle'ultimo week end.

JUNIORES

Urbino – Gabicce Gradara 1-3 (sospesa al 15’ st)

La partita è stata sospesa al 15’ del secondo tempo dopo un incidente di gioco che ha creato una certa apprensione: in uno scontro fortuito con un avversario il portiere ospite Casali è rimasto a terra privo di sensi. Prontamente soccorso, una volta ripresa conoscenza il giovane è stato trasportato dall’ambulanza in ospedale per accertamenti. L’arbitro ha deciso di finire lì il match che sarà recuperato in data da definire. Fin lì la squadra di Bartolini si era ben comportata: nel primo tempo al 13’ con gol di Magi Andrea (2004) con un tiro da dentro l’area. Ancora Magi Andrea (2002) raddoppia al 23’ su rigore (fallo su Magi Luca). Al 40’ tris di Ugoccioni di nuovo su rigore (atterramento in area di Ulloa). Al 9’ della ripresa la rete dell’Urbino con conclusione da dentro l’area di rigore.

Prossimo match sabato alle ore 17,30 allo stadio Magi contro il Senigallia.

GABICCE GRADARA: Casali, Granci, Pelinku, Ugoccioni, Ferraro, Cecchini, Magi Luca, Magi Andrea (2004), Bani, Magi Andrea (2002), Ulloa. A disp. Francolini, Gaddoni, Galaffi. All. Bartolini.



ALLIEVI

Gabicce Gradara – Vadese 5-3

Vittoria in rimonta della squadra di Alessandro Magi che dato vita ad una buona prestazione. Nel primo tempo il pallino è sempre stato in mano al Gabicce Gradara che da una lato ha sbagliato più volte il gol col giocatore liberato davanti al portiere e dall'altro si è trovata sotto due volte per un doppio errore difensivo. Nel finale Fuzzi ha accorciato le distanze con un preciso tiro da fuori ad incrociare. Nella ripresa il pareggio è arrivato in avvio su rigore di Semprini. La partita è stata sempre nella mani dei padroni di casa che con una azione collettiva finalizzata da una incursione di Fuzzi hanno realizzato il 3-2. Il 4-2 è arrivato con Bachini che ha sfruttato un errore del portiere avversario, il 5-2 con Giangregorio di testa. Il 5-3 nel finale per una incertezza del portiere di casa. Nel prossimo turno la squadra di Magi riposa.

GABICCE GRADARA Nobile, Andreani (Bachini), Moutatahhir, Semprini, Mancini, Della Chiara, Finotti, Fuzzi (Panariello), Gaggi (Giangregorio), Simoncelli Elia (Fronzoni), Morini (Franca). All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Nuova Montelabbate - GabicceGradara 0-4



Cala il poker con autorità la squadra di mister Campanelli: mai impegnato il portiere Gaggi. Il Gabicce Gradara ha sfiorato più volte il gol: doppia occasione per Terenzi, prima solo davanti al portiere e poi in contropiede; quindi con Pataracchia (alto sulla traversa). Al 23’ vantaggio con un gran tiro da fuori area di Colombari. Al 30’ subito il raddoppio con Terenzi che chiude primo tempo sul 2-0. Al 16’ tris di Mboup a chiudere una gran cavalcata sulla fascia sinistra. Al 28’, dopo altre occasioni, soddisfazione meritata anche per Guidi che chiude la partita: 4-0.

Prossima partita domenica 20 in casa alle 10,30 contro l’Usav Pisaurum.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Buccino, Boccalini, Rossi Giacomo, Pataracchia, Rossi Manuel, Della Costanza (24’ st. Ferraj), Colombari (9’ st. Mboup), Pontellini (9’ st. Del Bene), Guidi,Terenzi (24’ st. Rossini). All. Campanelli.