Calcio RSM, La Fiorita di nuovo in campo contro la Virtus

| 18:43 - 15 Febbraio 2022

Marco Gasperoni (foto FSGC).

Si gioca a ritmi serrati. La vittoria di domenica, contro la capolista Tre Penne, ha portato una ventata di buonumore nell’ambiente gialloblù, ma è già tempo di voltare pagina. Domani sera alle 21:15, a Fiorentino, La Fiorita sfiderà la Virtus.

“Una squadra che ha delle qualità, lo dice la classifica – commenta il difensore Marco Gasperoni-. Sappiamo di non poter perdere altri punti per strada. Viste le difficoltà che abbiamo attraversato a inizio stagione abbiamo già giocato tutti i bunus”.

La vittoria di domenica, contro il Tre Penne, ha mostrato una squadra pronta a remare nella stessa direzione per raggiungere l’obiettivo e capace di recuperare per due volte lo svantaggio e di ribaltare il risultato.

“La nostra squadra ha sempre dimostrato di avere una grande forza di volontà e grande spirito di gruppo – prosegue Gasperoni. A volte si commettono degli errori e bisogna essere bravi a porvi subito rimedio, come domenica. Venivamo da pareggio beffardo nello scontro diretto con il Tre Fiori e volevamo rifarci. Vincere con la prima in classifica ci dà forza e morale per cercare di accorciare ancor di più le distanze, a cominciare da domani”.

La condizione mentale è fondamentale, soprattutto ora che si apre un periodo di sfide ravvicinate. Ma anche la condizione fisica sarà determinante.

“Sarà un mese tosto, in cui ci giocheremo tanto. Per fortuna abbiamo una rosa lunga, fatta di tanti giocatori che posso dare una mano alla squadra – conclude Gasperoni -. Questo ci verrà utile con tante partite in poco tempo.”.