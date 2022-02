Calcio D, Il Ravenna vince ancora: -3 dal Rimini. Hurrà Sammaurese Solo un pareggio interno per il Forlì (1-1), il Lentigione fermato dal Prato in rimonta in dieci (2-2)

Sport Rimini | 16:44 - 16 Febbraio 2022 Foto Venturini. Il Rimini pareggia e il Ravenna ne approfitta battendo la Correggese (3-1) a portarsi a -3 dai biancorossi. Il Lentigione si è fatto raggiungere dal Prato (2-2) rimasto in dieci a fine primo tempo. Hurrà della Sammaurese (1-0) che domenica sarà ospite al Neri, solo un pari interno per il Forlì. Si è giocataTritium - Ghiviborgo che era stata rinviata per neve alla vigilia. Su richiesta del Tritium è stata deciso di giocare con avvio alle ore 15. I risultati Bagnolese-Sasso Marconi 0-0

Borgo San Donnino-Alcione Milano 1-1 (35' Lacchini, 81' Casarini)

Forlì-Seravezza P. 1-1 (41' Pera, 67' Mariotti)

Mezzolara-Fanfulla 1-2 (21' Bignami, 33' Triggiani, 40' Schena)

Prato-Lentigione 2-2 (2' Sanat, 33' Sciannamè, 39' rig. Formato, 74' Gissi)

Progresso-Rimini 0-0

Ravenna-Correggese 3-1 (5' Saporetti, 37' rig. Saporetti, 47' Simoncelli, 71' Guidone)

Real Forte Querceta-Aglianese 3-0 (38' Pegollo, 73' Islamaj, 83' Di Paola)

Sammaurese-Athletic Carpi 1-0 (20' Rosa)

Tritium-Ghiviborgo 2-2 (8' Bongiorni, 14' Verde, 28' Corioni, 33' Sall) ore 15 La classifica: Rimini 58; Ravenna 55; **Lentigione 46; *Mezzolara 38; **Sammaurese 37; *Aglianese 36; Correggese 32; Athletic Carpi, **Fanfulla, *Real Forte Querceta 30; *Seravezza 29; Prato, Alcione 28; Sasso Marconi 27; *Forlì 26; *Ghiviborgo, *Bagnolese 23; *Borgo San Donnino 20; *Progresso 19; *Tritium 18. * una gara in meno

