Progresso-Rimini 0-0. 'Che rabbia! Come hanno fatto arbitro e collaboratore a non vedere il gol?'

Sport

Rimini

| 18:11 - 16 Febbraio 2022

Marco Gaburro (foto Venturini).

C’è amaro in bocca in casa del Rimini per la vittoria sfumata in casa del Progresso. Non tanto perché i biancorossi avrebbero meritato i tre punti per il netto predominio esercitato, quanto perché una rete è stata messa a segno, da Tomassini al 40’ della ripresa, ma l’arbitro e il suo collaboratore non hanno visto che la palla al momento della respinta aveva già superato la linea bianca.

A fine partita mister Marco Gaburro commenta: ”Sapevamo che era una trasferta difficile come altre abbiamo affrontato contro squadre di bassa classifica, che si chiudono e su campi che non esaltano la qualità del palleggio; oggi abbiamo fatto la nostra parte e c’è rammarico per l’epilogo. Mi riferisco all’episodio in discussione e all’ultimo quarto d’ora in cui sono state create situazioni per portare a casa la partita. Abbiamo usato tue le armi nel modo giusto".

Gira e rigira il discorso resta sempre sulla rete fantasma: “Tutti siamo qui per svolgere al meglio un lavoro. Se io sbaglio vengo ripreso o sanzionato – dice Gaburro – penso avverrà la stessa cosa per gli arbitri. Basta guardare il video e si capisce. Sono episodi pesanti che condizionano la classifica, purtroppo, ma il Rimini non si farà innervosire. Che dobbiamo fare se non ci hanno dato il gol? Dobbiamo andare avanti e tenere la nostra media punti, pensiamo alla patita di domenica prossima contro la Sammaurese che sarà bella tosta. Dobbiamo trasformare questa rabbia in rabbia sportiva”.

Il tecnico del Progresso Marcello Chezzi appluade la sua squadra: “Il gol del Rimini c’era ma nel primo tempo non è stato concesso un rigore evidente alla mia squadra. Quanto a noi, abbiamo giocato una buonissima partita tenendo conto la differenza di qualità di organico tra le due squadre, abbiamo cercato di limitare al massimo le giocate dei biancorossi. A parte il predominio territoriale, Celeste grandi parate non ne ha fatte. Per noi è un punto d’oro e ritengo che alla fine il Rimini vincerà il campionato’.

“E’ stata una partita a senso unico, quando abbiamo trovato l’episodio giusto ci è stato negato il gol – commenta Simone Tomassini – la palla era oltre la linea bianca di un metro eppure l’arbitro che era molto vicino all’azione, non l'ha visto e non so come abbia fatto e come lui il collaboratore. Fa male lasciare i punti così, ora dobbiamo pensare alla prossima partita”.

Aggiunge Andrei Tanasa: “L’episodio parla da sé, è stato clamoroso. Ora non dobbiamo piangerci addosso, ma andare avanti pensando solo a noi stessi e a continuare a macinare punti in qualsiasi modo”.