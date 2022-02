La "soffiata" mette la Municipale sulla pista giusta, scovata centrale di spaccio a Viserba

Cronaca

| 17:50 - 15 Febbraio 2022

La droga sequestrata.



Un 25enne albanese, incensurato, è stato arrestato ieri (lunedì 14 febbraio), a Rimini, dalla squadra giudiziaria della polizia municipale. L'indagine lampo è partita da una segnalazione su un via vai sospetto di persone attorno all'abitazione del giovane, domiciliato a Viserba: gli agenti, durante gli appostamenti, lo hanno visto più volte incontrare dei tossicodipendenti. La perquisizione domiciliare ha permesso il sequestro di 161 grammi di cocaina, divisi in 240 dosi, e di 3750 euro, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Parte dello stupefacente è stato consegnato dal 25enne ed era conservata in un barattolo di plastica, l'altra era nascosta in camera da letto, sotto a una coperta, mentre un piccolo quantitativo era conservato nella tasca del pantalone. Questa mattina (martedì 15 febbraio) il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere del 25enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù. Il processo sarà celebrato il prossimo 1 marzo.