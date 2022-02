Ucraina: San Marino, guerra assolutamente da evitare 

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:18 - 15 Febbraio 2022

Il Segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari.



Volgendo lo sguardo ad Est, alla crisi tra Ucraina e Russia "per la Repubblica di San Marino una guerra, di qualunque entità e natura, è assolutamente da evitare, poiché determinerebbe insopportabili sofferenze umane, distruzioni, violazioni di diritti e attentati alla pace e alla sicurezza, europea e mondiale". Questa la posizione del Titano espressa dal Segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari che valuta "necessarie ed improcrastinabili tutte le trattative negoziali in corso, auspicandone la non interruzione fino al raggiungimento del risultato pacifico". A tale riguardo, viene sottolineato in una nota, Beccari dà atto "dell'attenzione massima dei rappresentanti diplomatici della Repubblica presso le sedi multilaterali in cui si stanno svolgendo incontri e colloqui dedicati, soprattutto in ambito Osce, ai quali è stato chiesto di ribadire, laddove possibile, la posizione della Repubblica di San Marino". Il responsabile della politica estera sammarinese, viene evidenziato ancora, "appoggia altresì le numerose e concrete manifestazioni per la pace che si stanno svolgendo in numerosi Paesi; al riguardo, nel solco della profonda amicizia che lega San Marino alla Comunità di Sant'Egidio, la Repubblica si associa idealmente anche alle iniziative che la stessa ha promosso, quale atto di realismo e di testimonianza a favore della risoluzione pacifica".