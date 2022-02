Per il passaggio in Romagna Montecopiolo punta sullo slogan "Sciare guardando il mare"

Turismo

Rimini

| 16:45 - 15 Febbraio 2022

I gestori delle sciovie con il presidente della provincia di Rimini Santi.

Questa mattina (martedì 15 febbraio) il presidente della provincia di Rimini Riziero Santi ha ricevuto i rappresentanti della società che gestisce le sciovie dell'eremo di Montecopiolo, guidati dal presidente Alberto Brandi. L'ingresso di Montecopiolo in provincia di Rimini è una grande opportunità per il territorio di offrire al turista la vacanza al mare e sulla neve (senza dimenticare le bellezze dell'entroterra). Così i gestori delle sciovie hanno deciso di puntare sullo slogan "sciare guardando il mare", per la nuova campagna pubblicitaria, con manifesti che riportano anche il logo della provincia di Rimini. "L'incontro è stato molto cordiale ed ho garantito loro la massima attenzione e l'interesse della Provincia per il nuovo territorio acquisito, per favorirne la piena integrazione", spiega Santi, che nei prossimi giorni visiterà gli impianti sciistici.