Cattolica, ecco le tabaccherie che rilasciano i certificati anagrafici

Attualità

Cattolica

| 16:09 - 15 Febbraio 2022

Il sindaco Foronchi "inaugura" il servizio nella tabaccheria di via Bovio. Con lei Giorgio Dobori (presidente sezione di Rimini della Federazione Italiana Tabaccai) e l'assessore Romeo.

Grazie ad una convenzione tra il Comune di Cattolica e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), da oggi (martedì 15 febbraio) i certificati anagrafici vengono rilasciati anche in tabaccheria. Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, sono 9 le attività dislocate sul territorio che hanno aderito al progetto, rendendone così possibile l'avvio: potranno rilasciare i certificati, nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini, che non dovranno dunque recarsi in comune. A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionati potrà aumentare, divenendo una grande rete civica al servizio dei cittadini. Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.



LE TABACCHERIE ADERENTI Via Po, via Fiume, Via Giovanni Bovio (angolo piazza Nettuno), via Francesco Petrarca, via Cabral, via don Giovanni Minzoni (angolo via Giuseppe Verdi), via Eugenio Curiel, via Macanno, via Salvador Allende.