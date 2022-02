Pasticceria "Il duomo" compie 35 anni. Massimiliano e Silvana, scommessa vincente "partendo dal nulla"

Attualità

Rimini

| 18:05 - 15 Febbraio 2022

Massimiliano Tontini e Silvana Vescovi.



di Riccardo Giannini



La pasticceria "Il duomo" di Rimini ha spento ieri (lunedì 14 febbraio) 35 candeline. La storica attività di Massimiliano Tontini e Silvana Vescovi, un sodalizio vincente sia nel lavoro che nella vita privata, è stata inaugurata nel 1987 nell'area del mercato coperto, in via Michele Rosa. "Nel 2008 abbiamo cambiato sede e abbiamo fatto un investimento per acquistare i locali davanti a quello vecchio", racconta Silvana. La pasticceria si è spostata dall'altra parte della strada, all'angolo tra via Bufalini e via Guerrazzi, ed è proseguita così l'avventura dei due coniugi, entrambi di origine riccionese. "I genitori di mio marito erano ristoratori, ma lui aveva questa grande passione. Lavorava alla Moderna, famosa pasticceria di Riccione": Silvana e Massimiliano si conobbero quasi per caso. Lei fu colpita da quel ragazzo che lavorava alacremente dietro il vetro del bancone e i due iniziarono a frequentarsi, fino a diventare una coppia. Decisero di dare una svolta anche al loro futuro lavorativo, mettendosi in proprio: "Non siamo partiti dal niente, ma dal meno niente. Abbiamo rilevato una pasticceria a Rimini, io avevo 24 anni e lui 26, facendo anche un grosso debito".



Due riccionesi che hanno scelto Rimini: anche questa fu una scommessa importante. "Rimini mi dava l'idea di una città in crescita, annuale, che non vive solo d'estate", racconta Silvana. L'attività nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento in città e ora i due titolari sono affiancati da 10 collaboratori ("dei nostri tre figli, uno lavora con noi..puntiamo su di lui!"). Ma qual è il segreto del successo de "Il duomo"? "L'umiltà, il saper fare un passo indietro. Non siamo neanche tanto social e non abbiamo i camion della pasticceria con le nostre scritte. Io e mio marito ci mettiamo la faccia, in prima persona e spendiamo tanta passione".



Una passione e un'abilità (aggiungiamo, giustamente) che ha reso "Il duomo" un'attività di successo. "Siamo molto gratificati dalla risposta della nostra clientela, che è molto fidelizzata. E questo è il nostro successo più grande, anche sentirsi apprezzati come persone", confida Silvana. Ma la soddisfazione più grande è fare le torte "per i matrimoni e le lauree dei figli delle persone che abbiamo visto sposarsi, festeggiando con le nostre torte, addirittura c'è chi ha chiesto di rifare le torte del loro matrimonio". E nonostante qualche momento di difficoltà, Massimiliano e Silvana non hanno mai pensato di mollare: "é un lavoro bellissimo e creativo. E poi facciamo parte della vita delle persone nei momenti gioiosi. La pasticceria non è solo la vendita al banco dei pasticcini. É entrare nei momenti più belli delle persone, con le torte, per le loro feste di matrimonio, di compleanno, di laurea". Persone che non sempre è facile accontentare: "Sì, il nostro lavoro è cambiato. I clienti arrivano con i progetti, vogliono torte a forma di castelli, addirittura di Porsche e di Ferrari. Colpa dei programmi televisivi, la gente si fa idee strane", scherza Silvana.



Anche i bambini hanno più pretese: "Quando ero piccola io, ringraziavo se in tavola veniva servita la Viennetta dell'Algida. Oggi non ci si accontenta più della torta, i bambini arrivano con l'iPhone e ti fanno vedere il tipo di torta, tridimensionale, con gli Avengers, Spiderman". La torta diventa così "un momento da instagrammare, non è solo una cosa da mangiare, è condivisione con i social". Diamo un'idea per il futuro: torte che richiamano i monumenti storici di Rimini, dall'Arco d'Augusto al Ponte di Tiberio. Una suggestione che può piacere anche al sindaco Sadegholvaad, intervenuto sui social per fare gli auguri personalmente all'attività: "Una storia, quella di Massimiliano Tontini e Silvana Vescovi, fatta di passione, sacrificio, dedizione e continua ricerca: gli ingredienti principali di un'attività che è diventata un punto di riferimento per il centro storico. Tanti auguri!".