Fiere: a Rimini con Macfrut debutta il salone dedicato alle spezie 

Attualità

Rimini

| 15:53 - 15 Febbraio 2022

Rimini Fiera (foto di repertorio).

Fa il suo esordio a Macfrut 2022 (Rimini Expo Center 4-6 maggio), Spices&Herbs Global Expo, il salone dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. Evento unico nel panorama espositivo europeo, si compone di un'area con operatori da tutto il mondo, incontri di business con buyer internazionali, workshop tecnici con esperti di settore e prova prodotti tramite show cooking tematici. Uno dei cardini di Spice & Herbs Global Expo è appunto il settore delle spezie ed erbe aromatiche rappresentato a Macfrut dalla partnership con Cannamela, azienda leader in questo mercato e parte di Gruppo Montenegro. Un filone che potrà trovare spazio in fiera è quello dell'attenzione alla sostenibilità: dalle coltivazioni biologiche, alle produzioni locali, e ancora alle certificazioni di commercio equo-solidale. Nel corso della tre giorni fieristica gli esperti Cannamela cureranno un intervento focalizzato sugli aspetti qualitativi e di racconto della filiera in un convegno di respiro internazionale, organizzando anche un'attività di show cooking più incentrata sulla ricettazione e degustazione.