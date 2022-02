Misano Adriatico, al via ampliamento del cimitero di Scacciano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:41 - 15 Febbraio 2022

Il cimitero di Scacciano, Misano Adriatico.

Sono partiti in questi giorni i lavori di ampliamento del cimitero di Scacciano di Misano Adriatico.

Il progetto prevede la realizzazione di 78 nuovi locali, suddivisi in tre corpi, sviluppati su un un'area di circa 100 metri quadri, in un territorio adiacente di proprietà comunale.

Il costo complessivo dei lavori, che saranno completati con lavori di pavimentazione, sistemazione esterna e con la realizzazione di un nuovo ingresso, ammonta a 200 mila euro.



L'ampliamento, che si concluderà entro giugno, garantirà una nuova disponibilità di loculi, dal momento che quella attuale era quasi terminata, andando incontro alle esigenze dei prossimi anni. L'intervento fa seguito a quello già eseguito a Misano Mare e anticipa quello previsto nella frazione di Misano Monte.