Basket giovanile, la Under 19 RBR/Angels passa a Bologna

15:15 - 15 Febbraio 2022

La Under 19 di RBR targata Angels ha espugnato il Paladozza battendo la Fortitudo 53-66. Una partita intensa a ritmi alti e sopratutto fisica, le due squadre si danno battaglia con santarcangiolesi che si trovano sempre sopra da subito, ma con un margine di vantaggio troppo piccolo per staccare una Fortitudo che non vuole saperne di mollare.

Blocchi, contatti, rimbalzi e tuffi per recuperare un pallone: questi sono gli ingredienti per una vera guerra sul parquet, che dopo l’intervallo diventa ancora più intensa ma che vede ii gialliblu prendere le redini della partita guidati dalle triple di Buzzone. Venerdì si tornerà a Bologna.

Il tabellino

Angels: Amati 3, Carletti 4, Mancini, Mulazzani 4, Scarponi 15, Buzzone 13, Fabiani 11, Karpuzi, Rossi 4, James 9, Nuvoli, Ballarini 3. All: Ferrari Ass. Brugè Ass. Renzi

Fortitudo : Natalini, Usai 6, Mignotti 6, Fantini, Manna 15, Niang 9, Vitale 2, Sciarabba 1, Bonfiglioli, Zedda 10, Casali 2, Gibertini 2. All: Tasini

PARZIALI: 8-10; 15-19; 17-16; 13-21