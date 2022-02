Salto dalla balaustra in discoteca, la gestione interviene:"Non è caduto accidentalmente"

Cronaca

Novafeltria

| 15:10 - 15 Febbraio 2022

Un fermo immagine delle registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso.

La gestione del Jolly Disco Novafeltria, interviene con una nota sulla vicenda che sabato scorso (12 febbraio) ha visto per protagonista un ragazzo, che, saltato dalla balaustra del locale al piano inferiore, si è ferito a un polso e al volto. Di seguito la nota.



In relazione al triste episodio di sabato 12 febbraio 2022 del quale, nel corso di queste ore, si stanno leggendo versioni contrastanti, a seguito di visione delle registrazioni effettuate dalle telecamere a circuito chiuso del locale, già nelle mani delle autorità intervenute, possiamo affermare con certezza che il ragazzo, senza alcun motivo, ha volontariamente scavalcato la balaustra del primo piano, lanciandosi al piano di sotto, sopra i divanetti. Lo staff ha immediatamente prestato i primi soccorsi e fatto evacuare il locale in attesa dell'intervento del competente personale sanitario.



Ad oggi rimangono del tutto ignoti i motivi del gesto, ma ciò che hanno documentato le telecamere a circuito chiuso del locale è chiaro ed incontrovertibile: il ragazzo si è dapprima avvicinato alla ringhiera, poi, con un balzo felino, si è gettato di sotto, da solo e senza l’interazione di alcuno. La speranza dello staff tutto è di non dover assistere a nuovi episodi del genere e di mantenere quello spirito di sano divertimento che ha accompagnato da 20 anni a questa parte le nuove generazioni che si sono succedute nella frequentazione del Jolly.