Basket Promozione: all'Eagles Morciano il derby con il Cattolica

15:04 - 15 Febbraio 2022

I risultati del girone F del campionato di Promozione

SANTARCANGIOLESE BASKET – BASKET 2000 79 – 72

(20-17; 30-36; 52-64)

Santarcangelo: Buo D. 24, Caverzan 24, Rossi 11, Sirri 11, Balducci 4, Buo S. 3, Antolini 2, Azarenko, Fabbri. All. Bezzi.

San Marino: Borello 18, Fiorani 16, Ugolini 14, Battazza 7, Stefanelli 5, Ricciotti 5, Gambi 3, Lioi 2, Botteghi 2, Guida ne. All. Paccagnella.

LIBERTAS GREEN BK – BELLARIA BASKET 98 - 46

(22-10; 48-22; 64-30)

Libertas Green Forlì: Vittori 2, Ruffilli 5, Rossi 6, Pezzi 22, Naldi 5, Liverani 11, Guaglione, Gavelli 14, Galeotti 12, Evangelisti 13, Brunetti 8. All. Minghetti.

Bellaria: Polanco, Zonzini 1, Ricciotti L. 2, Maggioli 6, Lumini 5, Paganelli 4, Donati 19, Squihi, Ceccarelli 5, Re, Bussi, Carella 4. All. Ricciotti D.

ARTUSIANA BK – TIGERS BASKET 2014 60 – 39

(25-11; 36-20; 53-33)

Forlimpopoli: Gasperini G. 13, Picone 12, Perugini 9, Spisni 8, Panzavolta 4, Gasperini A. 4, Godoli 4, Adamo 2, Pinza 2, Quercioli 2, Zammarchi, Visani. All. Grilli.

Tigers Forlì: Ragazzi 13, De Lorenzi 9, Petrini 7, Cavina 5, Gnini 2, Plachesi 2, Onofri 1, Valgimigli, Farinelli, Montaguti, Monti, Paganelli. All. Solfrizzi.

BLACK SPORTING CLUB – SAN PATRIGNANO 83 – 71

(28-17; 41-38; 65-58)

Coriano: Casadei 9, Vettori 2, Bigini G. 2, Casadei Massari 4, Ortenzi 11, Bigini A. 16, Chistè M. 25, Buscherini 2, Salvadori 8, Bologna 4, Carli, Caccioppoli. All. Chistè C.

San Patrignano: Angeli 24, Trombin 19, Conocchiari 13, Romboli 7, Bindi 5, Magni 3, Cardarelli, Carella, Capaiuolo, Pintus. All. Gregori.

MORCIANO EAGLES – AICS JUNIOR BASKET FORLI’ 09-04-2022 – 21:00

FAENZA BASKET PROJECT – SPORTING CLUB CATTOLICA 23-04-2022 – 21:00

RECUPERI

BELLARIA – TIGERS 2014 26 – 57

(7-6; 13-19; 19-29)

Bellaria: Polanco, Zonzini, Ricciotti L. 4, Maggioli 1, Lumini, Parini, Paganelli, Donati 5, Squihi 8, Ceccarelli 2, Bussi 5, Re 1. All. Ricciotti D.

Tigers Forlì: Gnini 9, Valgimigli 6, Montaguti 2, Ragazzi 7, Onofri 6, De Lorenzi 4, Cavina 10, Valpiani, Paganelli, Monti 5, Rinaldini ne, Petrini 8. All. Solfrizzi.

EAGLES – S.C. CATTOLICA 60 – 58

(15-9; 28-23; 41-38)

Morciano: Babbini 10, Bacchini 12, Villa 3, Di Sciullo 4, Guastafierro 6, D’Aurizio, Galvani ne, Maioli 21, Cenci ne, Tagliaferri 4, Cupparoni ne. All. Chiadini.

Cattolica: Adanti L. 11, Crugnale ne, Cavazzini T. ne, Cardinali, Adanti M. 24, Cavazzini N. 6, Lamonaca ne, Cavoli 8, Del Prete 2, Ghinelli, Bacoli 7. All. Cotignoli.

E’ stato un derby molto sentito, pubblico delle grandi occasioni e si incontrano due delle squadre partite meglio in questo strano campionato. Primo quarto, gli Eagles partono bene e si portano subito in vantaggio per 10 a 2. Coach Cotignoli chiama subito time out e Cattolica, al rientro, parte forte e si porta sotto 12-8, ma il Morciano non ci sta finisce e la frazione termina 15-9. Secondo quarto e gli Eagles provano di allungare il divario, ma Cattolica risponde punto a punto, 25-23 e poi 28-23 all’intervallo. Si riparte, ma non cambia molto, squadre sempre vicine con il punteggio e 41-38 alla terza sirena. Morciano, squadra ben strutturata fisicamente, gioca molto sotto canestro e Cattolica deve fare molti falli per poter fermare le aquile che vanno spesso in lunetta; la serata non è, però, una delle migliori e gli Eagles sbagliano più del dovuto. Ad un minuto dalla fine Morciano è sopra di 6 punti; il bravo Adanti M. realizza un gioco da 4 punti (tripla+libero). Cattolica fa fallo sistematico e Morciano, questa volta, realizza i tiri liberi con Babbini e Di Sciullo. Cattolica ha ancora diciassette secondi per un tiro, ma niente, gli Eagles stringono le maglie e portano a casa il referto rosa vincendo per 60-58.

SANTARCANGIOLESE – FAENZA BASKET PROJECT 75 – 66

(17-26; 33-36; 44-54)

Santarcangiolese: Sirri 10, Antolini M., Buo S. 18, Caverzan 24, Rusin 8, Azarenko 1, Antolini D. 6, Buo D. 8, Fabbri, Brolli ne. All Bezzi.

Faenza: Santini 12, Castellari, Troni 27, Santo 4, Anghileanu, Boero 11, Dal Monte 2, Melandri 6, Tverdohleb 2, Bulzacca 2. All Vespignani.

CLASSIFICA

Artusiana Forlimpopoli* 18; Eagles Morciano* 16; Lib. Green FO, BSC Coriano* 14; S.C. Cattolica**, 12; Faenza Basket Project* 10; Basket 2000 San Marino, Santarcangiolese 8; San Patrignano* 6; Tigers 2014 FO 4; Aics Junior FO** 2; Bellaria 0.

* partita da recuperare