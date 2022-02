Calo ricoveri in terapia intensiva, Emilia Romagna verso la zona bianca

Attualità

Emilia Romagna

| 14:30 - 15 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

L'Emilia Romagna verso il ritorno in zona bianca. Lo ha annunciato questa mattina (martedì 15 febbraio) l'assessore alla sanità Raffaele Donini, presentando i dati sull'andamento della pandemia da Sars-CoV-2 in regione. I reparti Covid hanno un'occupazione del 23,5%, per la zona bianca la soglia è del 15%. Ma le terapie intensive sono occupate al 12,7% e la soglia del 10% è vicina, anche perché i numeri sono costantemente in discesa; e anche l'Rt è in calo, inferiore allo 0,8. Dopo aver rischiato l'arancione, la regione viaggia dunque verso la zona bianca. Donini ha anticipato anche i numeri del bollettino odierno: contagi sotto quota 3000 in tutta la regione, circa 2900. La quasi totalità dei casi, ha riferito, è riconducibile alla variante Omicron e la fascia d'età più colpita è quella 6-10 anni.