Cattolica, al via smontaggio della passerella 'della discordia' in spiaggia

Attualità

Cattolica

| 13:50 - 15 Febbraio 2022

A Cattolica è partito lo smontaggio delle assi in legno dell'attuale passeggiata di ponente, che in passato era stata al centro di alcune polemiche social, per le sue condizioni e per la sua pericolosità, considerati alcuni piccoli incidenti, capitati a cittadini e turisti inciampati nelle assi. Dopo la verifica dei sottofondi partirà l'intervento di manutenzione, previo parere della Soprintendenza. Obiettivo completare entro l'estate il primo tratto, dalla via Fiume alla via Firenze. “Cerchiamo di fare il meglio e il più celermente possibile. Se le tempistiche lo consentiranno – spiega l'assessore Enrico Ugolini - si potrebbe estendere questo primo tratto oltre la via Firenze. L’intera passeggiata, comunque, verrà completata entro la fine dell’anno. Nei prossimi giorni comunicheremo una data per presentare il progetto alla cittadinanza ed illustrarlo nei dettagli. In precedenza, invece, abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti delle tre cooperative bagnini della città che ringraziamo per la collaborazione e per il lavoro”.