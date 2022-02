Al cinema Tiberio di Rimini il documentario di Paolo Ruffini sull'Alzheimer

Eventi

Rimini

| 13:36 - 15 Febbraio 2022

Cinema Tiberio.



Al Cinema Tiberio di Rimini mercoledì 16 febbraio (ore 17 ed ore 21, posto unico € 5) è in programma, in prima visione assoluta, il film "PerdutaMente" di Ivana di Biase e Paolo Ruffini, documentario, diretto e 'guidato' da Paolo Ruffini, che dopo la fortunata esperienza di Up&Down torna a lavorare su tematiche sociali particolarmente sensibili, con un registro di alleggerimento per comunicarle alla platea più ampia possibile.



In questo film si indaga il pianeta Alzheimer, ragionando sulla relazione tra quanti ne sono colpiti direttamente e quanti lo vivono con totale coinvolgimento come le loro famiglie, i compagni, gli amici. Quello che ne esce è un discorso su una forma superiore di amore.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it