Calcio D, Progresso-Rimini. Gaburro: 'Dovremo prenderci i tre punti con i denti'

14:30 - 15 Febbraio 2022

Marco Gaburro

Turno infrasettimanale con la trasferta contro il Progresso, penultimo in classifica con 18 punti (57 i biancorossi) mentre i diretti rivali del Ravenna sono di scena in casa contro la Correggese. Mancherà ancora Andreis, squadra confermata dalla cintola in su, i dubbi riguardano il centrale difensivo (Panelli-Carbomi) e l'esterno destro (Lo Duca-Deratti). L'attaccante Tomassini, recuperato, andrà in panchina.

“E' l’ultimo sforzo prima di un mese finalmente regolare perché si tornerà a giocare una volta a settimana – spiega l'allenatore del Rimini Marco Gaburro - E' un bello sforzo, siamo molto concentrati per una sfida difficile e stimolante. In casa il Progresso ha perso due partite con Mezzolara e Seravezza: Ravenna, Carpi e Aglianese hanno pareggiato, il Prato ha perso e il Lentigione ci deve ancora giocare. Sta a noi essere più bravi”.

Che avversario è il Lentigione?

“Vale più dell'ultimo posto, in 7-8 undicesimi ha un blocco squadra di valore superiore ai competitor per la salvezza, centrocampo e difesa sono i reparti più collaudati. Nella singola partita ha giocatori interessanti. Dovremo prendercela con i denti questa partita, essere più bravi del Ravenna che lì ci ha pareggiato. Il Progresso in casa si sente forte, è pericoloso sulle palle inattive e le rimesse laterali: dovremo essere bravi anche a difenderci bene”.

Quanto è importante vincere per tenere a distanza il Ravenna, che sta correndo come il Rimini?

“Non è una corsa a due, è una corsa a tre e quindi non siamo ancora alla volata ma in una fase importante, una corsa a distanza anche psicologicamente stimolante. Dobbiamo giocare ancora a Ravenna, affrontare il Lentigione, ci sono ancora un sacco di partite. Adesso dobbiamo pensare al Progresso”.

Il Rimini cercherà di partire forte, come ha fatto nel derby?

“Noi ci proviamo sempre a partire forte, nelle ultime partite ci è riuscito. Vedremo che succederà in questa. Dobbiamo avere più chiavi da sfruttare durante la partita e trovare quella giusta per portarla a casa”.