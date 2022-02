Bellaria, il play hall di Sant'Apollonia ha conquistato grandi e piccini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:14 - 15 Febbraio 2022

Play Hall Bellaria.



Domenica 13 febbraio la Play Hall di Bellaria Igea Marina, organizzata da Fondazione Verdeblu con la direzione artistica di Andrea Prada, ha concluso con soddisfazione la sua attività dopo due intense settimane di apertura. a coloratissima struttura dedicata al divertimento dei più giovani è rimasta aperta tutti i giorni dal 5 al 13 febbraio, inserendosi all’interno della Fiera di Sant’Apollonia e Festa di San Valentino come innovativa proposta d’intrattenimento rivolta alle famiglie e soprattutto ai ragazzi e ai bambini. Al suo interno in tanti si sono divertiti grazie alle attrazioni più avanguardistiche come la Realtà Virtuale e Videogiochi fino a giochi più classici come il Calciobalilla, Air Hokey, giostrine per i più piccoli ed un simpaticissimo selfie-point con un gigantesco gorilla gonfiabile.



Oltre ad aver arricchito gli eventi in corso a Bellaria Igea Marina rendendo ancor più attrattiva la festa nel centro cittadino, la Play Hall ha rappresentato un considerevole sostegno delle attività e del commercio locale. Oltre all’acquisto simbolico di 1 euro a gettone, presentando uno scontrino di almeno 5 euro che attestasse acquisti o consumazioni effettuate in giornata presso le attività commerciali di Bellaria Igea Marina, era possibile ottenere in omaggio 5 gettoni gratis.



A conclusione dell’evento si sono registrate, nei weekend del 5-6 febbraio e 12-13 febbraio, 3000 partite effettive di cui 200 partite omaggio a seguito degli acquisti e consumazioni effettuati presso gli esercizi pubblici della città. L’interesse verso la Play Hall si è concretizzato attraverso una affluenza sopra le aspettative, gestita in massima sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti dalla presenza in loco di staff dedicato.



Grande soddisfazione per la buona riuscita della Play Hall è stata espressa anche dal vicesindaco ed assessore al turismo Bruno Galli: "Nonostante il momento particolare, abbiamo voluto con forza confermare le fiere degli scorsi giorni: che hanno dato belle risposte e ci lasciano soddisfatti. Anche l'assenza last minute del Luna Park - dettata da questioni loro legate alle normative piuttosto che al caro energia, su cui ovviamente non entriamo nel merito - è stata sopperita brillantemente con la scelta della Play Hall: iniziativa che grazie alla collaborazione di Fondazione Verdeblu è stata messa in piedi di fatto in meno di una settimana. La Play Hall ci ha dato riscontri confortanti, coerentemente anche con quel target family che è centrale nella vocazione turistica di Bellaria Igea Marina. Soprattutto, è positivo il fatto che in tanti si siano presentati con lo scontrino perché hanno scelto e premiato con i propri acquisti le nostre attività commerciali".