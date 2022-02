Caro bollette, Riccione sollecita la Regione: "intervenga con contributi, non si aspetti il Governo"

Attualità

Riccione

| 13:05 - 15 Febbraio 2022

Foto di repertorio.



Il vicesindaco di Riccione Galli, presentando il nuovo regolamento sulla concessione di contributi economici ai cittadini in difficoltà, ha tracciato anche il bilancio di quelli erogati nell'ultimo biennio: quasi 773.000 euro, per un totale di 2 milioni considerando anche i fondi per la zona rossa concessi dal governo all'amministrazione comunale. Le tipologie di intervento vanno dall'affitto, alle utenze, al sostentamento generale, al contributo per le case protette, alle rette scolastiche. "Per aiutare a pagare le bollette, questione di triste attualità, in due anni il Comune di Riccione ha impiegato risorse proprie pari a 92 mila euro, dando supporto a 129 nuclei familiari", aggiunge la Galli. Ora però il rincaro delle bollette e dei prezzi sta provocando un aumento delle richieste. Il comune di Riccione è pronto a chiedere alla regione di usare per l'emergenza bollette i fondi già a disposizione, prima ancora dell'arrivo di nuovi aiuti dal governo.