Riccione: contributi ai cittadini bisognosi, "ma stop assistenzialismo perenne"

| 13:02 - 15 Febbraio 2022

La giunta comunale di Riccione porterà nel prossimo consiglio comunale del 17 febbraio, la proposta di un nuovo regolamento per la concessione di interventi economici di assistenza sociale. Il contributo concesso, spiega il vicesindaco Laura Galli, sarà legato "a un lavoro di progettualità" con al centro la persona. In pratica la persona sarà supportata affinché esca dalla situazione assistenziale ("che può generare frustrazioni e limiti") raggiungendo l'autonomia finanziaria. Inoltre, con il nuovo regolamento, sarà recepita la normativa nazionale che condiziona l'erogazione dei contributi al placet di una commissione tecnica dell'Ufficio Servizi sociali; e si avranno "tempi certi e scadenza sicure per l'erogazione del contributo", massimo 60 giorni.