Basket Promozione, Santarcangiolese piega il Faenza Project: 75-66

| 12:13 - 15 Febbraio 2022

Simone Buo (foto di Alfio Sgroi).



Sull'inedito parquet della Tiger Arena di Villa Verucchio la Santarcangiolese di coach Bezzi mette a segno la seconda vittoria consecutiva del 2022 sul Faenza Basket Project per 75-66. Privi di Balducci e Rossi, ma con il recupero di Antolini Denis e soprattutto l'esordio in questa stagione di Gabriele “Gelo” Rusin la Santarcangiolese fa sua una partita che Faenza aveva condotto a lungo fin dal primo quarto.

Pronti via sono Caverzan e Troni dalla lunga a mettere a paniere diverse conclusioni da distanze siderali. Dopo 7 minuti fa il suo esordio Rusin che però si fa valere sotto le plance nonostante abbia nelle gambe solo un paio di allenamenti. Faenza pare però avere qualcosa di più e quando anche Boero si iscrive a referto vola sul 26 a 17 al primo intervallo.

Nel secondo quarto con una difesa più attenta Santarcangelo si rifà sotto anche grazie alle percussioni di Daniele Buo e le buone giocate di Sirri nel pitturato. E' sempre Troni tra gli ospiti a martellare dall'arco e in penetrazione, ma sul finire di quarto i gialloblu si avvicinano a meno 3 sul 33 a 36.

Terzo quarto che comincia con Faenza che si schiera a zona. Santarcangelo complici anche i pochi allenamenti a roster completo, fatica a decifrare questo cambio tattico e Faenza ne approfitta con Santini a colpire ripetutamente dentro l'area. Il ritmo della partita si abbassa e complici alcuni falli coach Bezzi è costretto a fare sedere Sirri e Daniele Buo.

Ultimo quarto con 10 punti da recuperare per i padroni di casa, e con che Faenza allunga sul più 12, poi una rubata di Daniele Buo con annesso contropiede 1 contro zero da il là alla rimonta.

Negli ultimi cinque minuti va in scena il Simone Buo show che mette a segno 14 punti con 4 triple quasi consecutive condite da un paio di recuperi formato Arsenio Lupin. Caverzan e Sirri spalleggiano il giovane di Villa Verucchio e anche grazie ad una difesa più stretta(da sottolineare la prova difensiva di Antolini Denis e Aarenko) i Clementini si trovano avanti di 7 lunghezze in un battibaleno. I tiri liberi finali sui falli tattici fissano il punteggio sul 75-66.

Prossimo impegno per Santarcangelo Lunedì 21 febbraio a Forlì contro Aics.



Tabellino

Santarcangiolese Faenza Basket Project 75-66

Santarcangiolese: Sirri 10, Antolini M, Buo S 18, Caverzan 24, Rusin 8, Azarenko 1, Antolini D 6, Buo D 8, Fabbri, Brolli Ne. All Bezzi

Faenza: Santini 12, Castellari, Troni 27, Santo 4, Anghileanu, Boero 11, Dal Monte 2, Melandri 6, Tverdohleb 2, Bulzacca 2. All Vespignani

Arbitri: Rossi, Giannini

Parziali : 17-26 33-36 44-54 75-66