Attualità

Rimini

| 12:05 - 15 Febbraio 2022

I manifestanti davanti al Comune di Rimini.

Oggi, martedì 15 febbraio, scatta l'obbligo di vaccinazione per gli over 50, necessario per ottenere il Super Green Pass e poter accedere al lavoro. Protesta di alcuni manifestanti a Rimini davanti all'ingresso del comune in piazza Cavour.