Scoperto un party abusivo durante Sant'Apollonia a Bellaria, organizzatori sanzionati

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:36 - 15 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Le feste di Santa Apollonia e San Valentino a Bellaria Igea Marina hanno impegnato gli agenti della Polizia Locale in diversi controlli. Durante lo svolgimento delle celebrazioni per la Patrona e per la feste degli innamorati gli agenti hanno effettuato un servizio di controllo a piedi nel centro di Bellaria. Sono state controllate "a campione" 227 persone e tutte sono risultate in regola con il possesso del Green Pass. Tre ragazzi sono stati multati per il possesso di modiche quantità di stupefacenti. Sono stati segnalati alla Prefettura e per uno di loro è scattato il ritiro della patente di guida per un mese.



Nei giorni scorsi una pattuglia, dopo una segnalazione, è intervenuta in un capannone nella zona artigianale trasformato in discoteca senza alcuna autorizzazione. Gli organizzatori saranno sanzionati.



Gli agenti hanno inoltre rintracciato il conducente di un'auto che aveva danneggiato alcune infrastrutture pubbliche nelle strade. Il sistema di videosorveglianza ha permesso di identificare in tempi brevissimi sia la macchina, ammaccata dagli urti, che il conducente. L'uomo sarà deferito all'autorità giudiziaria per i danneggiamenti causati.