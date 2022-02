Basket C Silver, Titans-Montemarciano: è sfida al vertice

Sport

Repubblica San Marino

| 11:30 - 15 Febbraio 2022

Il coach dei Titans Porcarelli.

Eccola qua, l’ultima partita della prima fase. Ed è proprio uno scontro diretto, decisivo per stabilire chi finirà in vetta nel girone A. I Titans sfidano Montemarciano, con entrambe le squadre a quota 22 punti, frutto di 11 vittorie e 2 sconfitte. Si giocherà al Multieventi domani, mercoledì 16 febbraio, con palla a due alle 21.

La Pallacanestro Titano arriva dal successo di Pesaro col Loreto. Coach, mi dai un giudizio sull’ultima partita?

“Sapevamo che non sarebbe stato facile guadagnare il referto rosa e la partita ha confermato la sensazione. Loreto aveva appena battuto Urbania in trasferta e inoltre era arrivato un cambio di allenatore che come sempre rimescola un po’ tutto, anche le gerarchie. Loreto si è presentata agguerrita e vogliosa di portare a casa i due punti per migliorare la classifica. Noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo, anche quando all’inizio siamo stati sotto. Bene il break che ha girato la partita, un parziale importante di 13-0 che ci ha portato al comando. Poi non ci siamo più girato indietro e, all’interno della gara, siamo migliorati come percentuali, letture e scelte”

Ora è tempo della sfida con Montemarciano…

“Prima contro prima, chi vince chiude in testa. Dobbiamo difendere il nostro campo con le unghie e con i denti: sappiamo che se da adesso in poi faremo questo ci potremo togliere delle belle soddisfazioni e regalarci qualcosa di importante. Con Montemarciano bisognerà giocare una partita solida, evitare di prendere parziali. Giocare di ritmo e di letture, soprattutto con tanto entusiasmo, grande carica e altrettanta voglia di portarla a casa”.