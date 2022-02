Over 50, scatta l'obbligo del super green pass sul lavoro

Attualità

| 09:49 - 15 Febbraio 2022

Nel riminese a oggi risultano 15mila over 50 non in regola. Nella fascia tra i 50 e i 59 anni i riminesi non ancora vaccinati sono il 18%, mentre in quella tra i 60 e i 69 sono il 14%. Tra gli over 70 invece la copertura vaccinale supera il 90%. Nel calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l'emergenza Covid restano alcune date da ricordare.



28 Febbraio - Fino alle fine del mese nelle scuole statali e paritarie saranno distribuite gratuitamente le mascherine Ffp2 ad alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad auto sorveglianza. Gli studenti che dovranno fare auto sorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente.



31 Marzo - Scade lo stato d'emergenza in vigore da oltre due anni, al quale sono legate tutta una serie di norme tra le quali quelle sullo smart working. L'orientamento, se continuerà il calo dei contagi e dei ricoveri, è di non prorogarlo. Entro questa data si capirà anche se resterà o meno il green pass: il governo non ha ancora preso una decisione ufficiale anche se è probabile che resti almeno fino al 15 giugno.



15 Giugno - Per gli over 50 termina l'obbligo del vaccino in base a quanto deciso nel decreto legge di inizio gennaio.