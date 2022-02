Carnevale: salta ancora la sfilata dei carri a Santarcangelo, ma dolci e premi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:30 - 15 Febbraio 2022

Una passata edizione.

Niente da fare anche quest’anno. Nessuna sfilata di carri per le strade di Santarcangelo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, a causa dell’emergenza pandemica legata al Covid, le due associazioni organizzatrici la Pro loco e Città viva si sono viste costrette ad annullare la tradizionale manifestazione. E così la speranza dello scorso anno, quella cioè di dare vita ad una grande festa nel 2022 lungo le strade cittadine, è tornata nel cassetto. Dolciumi a volontà, contest per premiare le mascherine, ma anche spettacoli formato famiglia restano invece gli elementi della festa che nel weekend del 26 e 27 febbraio animerà piazze e strade clementine. Senza dimenticare il “Mercatino dei coriandoli” di piazza Ganganelli con leccornie ed artigianato, sotto una pioggia di caramelle e coriandoli lanciati da un carro e da alcune finestre. Ad affiancare il mercato domenica pomeriggio diverse iniziative per le vie del centro, dall'animazione di clown e giocolieri alle band musicali itineranti. Ma non è tutto, tradizionali castagnole e i fiocchetti, fino ad esaurimento scorte, grazie ad un banchetto allestito nel combarbio del paese. Infine sarà premiato il costume più bello e quello più originale con buoni spesa e una piccola cerimonia sul carro di piazza Ganganelli.