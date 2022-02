Rimini: condannati per rapina, poi un video li scagiona

Cronaca

Erano stati accusati di aver rapinato un giovane dopo una lite, un video di una telecamera di sorveglianza smentisce l'accusatore. I fatti, come riporta il Corriere Romagna, risalgono all'estate 2017. I due, 20enni cittadini moldavi, avevano avuto una lite con un ragazzo italiano in viale Principe Amedeo a Rimini che, in seguito, li aveva accusati di avergli rubato giacca e cellulare. Nelle fasi processuali è stato presentato un video di una telecamera di sorveglianza. Nelle immagini si vede il giovane italiano, probabilmente ubriaco, gettare la giacca e distruggere il telefonino. I due 20enni sono stati assolti in appello per quanto riguarda la rapina ma devono rispondere ancora di lesioni procurate al giovane italiano.