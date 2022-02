Le telecamere Rai per la serata di apertura del Top Club by Frontemare di Rimini

Eventi

Mario Fucili con Claudio Cecchetto - nella gallery altri momenti della serata.

Venerdì 11 febbraio le discoteche e i locali da ballo hanno potuto riaprire i battenti dopo 2 anni di sacrifici a causa contagi da Sars-CoV-2. C'era grande attesa per uno dei locali di punta dell'intrattenimento rivierasco, il Top Club by Frontemare, e le aspettative della vigilia sono state rispettate. Il locale ha registrato un notevole afflusso di persone, tutte munite di Super Green Pass, che si sono godute la serata in piena sicurezza. Ma non solo: le telecamere di Rai 1 hanno scelto proprio il Top Club by Frontemare per raccontare, in un servizio del Tg1, la ripartenza di questo settore, fortemente penalizzato nei mesi della pandemia. Soddisfatto Mario Fucili, anima del Top Club by Frontemare: "Noi non abbiamo mai chiuso, facevamo la cena spettacolo ogni venerdì, ma ora siamo tornati alla normalità ed è una grande soddisfazione, così come il fatto che Rai 1 abbia riconosciuto il Top Club by Frontemare come locale di riferimento della Riviera". La serata di venerdì 11 febbraio è stata animata anche dall'intervento di Claudio Cecchetto, che ha fatto scatenare tutti con il suo "Gioca jouer". Assieme Cecchetto presente anche Sabrina Ganzer di Striscia la Notizia. "Ci crediamo in questa ripartenza, la gente ha bisogno di un po' di libertà", ha sottolineato Antonio De Luca, titolare del Frontemare assieme al fratello Maurizio. Il mondo della notte ha riaperto con gradualità e sta scaldando i motori in vista della primavera e soprattutto dell'inizio della stagione turistica.