Calcio D, la Bagnolese esonera mister Lauro Bonini: arriva Paolo Beretti

| 19:23 - 14 Febbraio 2022

All’indomani della sconfitta sul campo del Ghiviborgo, un’autentico spareggio salvezza del girone D di Serie D, maturata per l'ennesima volta nei minuti finali, la Bagnolese ha esonerato mister Lauro Bonini. Al suo posto arriva Paolo Beretti, classe 1971, allenatore della giovanili della Reggiana e anche del Bibbiano San Polo in Eccellenza. Il tecnico in 22 partite in panchina ha conquistato altrettanti punti con la squadra attualemnte quart'ultima in classifica, distante quattro punti dalla retrocessione diretta e altrettanti dalla salvezza diretta.