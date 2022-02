Dopo l’esperienza di "Casa Sanremo" il riminese Enea Pilotto si racconta

Attualità

| 16:48 - 15 Febbraio 2022

Enea durante l'esibizione a Casa Sanremo.

Nell'iconica cornice sanremese, durante i giorni del Festival, giovedì 3 febbraio è andata in scena presso il Palafiori di Sanremo la serata dedicata ai finalisti del Premio Pigro, noto concorso dedicato a Ivan Graziani e che ogni anno si svolge a Teramo. Tra questi si è esibito il cantautore 29enne di Sant'Agata Feltria, Enea Pilotto, in arte semplicemente 'Enea', che ha presentato il suo singolo d'esordio "San Lorenzo", del quale in questi giorni ne è stato pubblicato il videoclip.

"La partecipazione a Casa Sanremo è stata un'esperienza molto importante per la mia carriera artistica e" racconta Pilotto "la possibilità di esibirmi su questo palco durante la settimana del Festival mi ha tolto non poche soddisfazioni. In primis mi ha permesso di partecipare ad un altro format chiamato Sanremosol, dove ho avuto un'audizione con il maestro Fio Zanotti, che ha ascoltato il mio brano e mi ha dato preziosissimi consigli. Oltre a ciò ho rilasciato diverse interviste tra cui anche a BomChannel (canale 68). Nel complesso l'esperienza è stata veramente positiva, mi ha dato una bella spinta per affrontare i prossimi progetti che presenterò. L'unico rammarico riguarda la messa in onda della serata di CasaSanremo, che purtroppo per scelta dell'organizzazione non è stata trasmessa in diretta ma in replica".

Il percorso di Enea non si ferma di certo qui. Nel mese di aprile verrà presentato il secondo singolo, dal titolo "Fianchi", che anticiperà l'uscita dell'album d'esordio del cantautore, previsto in estate.

Intanto è già online il videoclip di "San Lorenzo", il brano presentato anche a Casa Sanremo, girato nella località Poggiolo di Sant'Agata Feltria.

nic.gue.