Nuova ripartenza, Paolo Cevoli tra gli ospiti della convention di Federalberghi Riccione

| 17:23 - 14 Febbraio 2022

Torna al Palazzo dei Congressi (mercoledì 9 marzo dalle ore 14, ingresso libero su prenotazione) l’appuntamento annuale organizzato da Federalberghi Riccione dedicato al futuro del settore alberghiero.



Dopo una pausa di due anni dovuta all’emergenza sanitaria, si presenta nuovamente l’occasione di fare il punto sul mondo dell’ospitalità alberghiera che, dopo un periodo oggettivamente difficilissimo e complesso, può finalmente ricominciare a pensare in prospettiva e a mettere in campo le strategie necessarie per affrontare il futuro prossimo con tutti i suoi cambi di paradigma.



Per tornare ad operare in maniera strategica – per quanto Federalberghi Riccione ha costantemente organizzato e proposto ai suoi associati momenti di formazione specifica – si è deciso di procedere con la programmazione di Hotel Convention considerandolo un momento di confronto utile e imprescindibile per gli operatori.



Come ad ogni edizione il format prevede che gli spazi del Palacongressi ospitino una sezione espositiva con tutte le novità a cura di fornitori selezionati e specializzati, mentre l’area convegni vedrà la presenza di tre relatori d’eccezione: Simone Puorto, Armando Travaglini e Paolo Cevoli.



Simone Puorto è specializzato in travel tech, keynote speaker, podcaster, è autore di tre best seller sull'hotel marketing e scrive per i principali blog di settore. Docente MBA per scuole come 24 Ore Business School, Les Roches e LUISS, nel corso della sua carriera è stato consulente dei principali gruppi alberghieri in ogni parte del mondo, General Manager per una catena di boutique hotel italiana e VP Global Accounts & Quality Manager per una web agency franco-americana. Si definisce "Futurista Rinascimentale” e a Riccione presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo libro Hotel Distribution 2050. (Pre)visioni sul futuro di Hotel Marketing e distribuzione alberghiera (Hoepli, 2022), il primo testo italiano interamente dedicato alla distribuzione dell’offerta alberghiera e turistica in chiave contemporanea, intrecciando revenue, marketing integrato, automation management, tecnologia, comunicazione digitale e intelligenza artificiale.



L’intervento di Armando Travaglini, consulente e formatore di Digital Marketing Turistico, mette al centro le strategie più efficaci per vendere al miglior prezzo in una fase così complessa. Il titolo dello speech è Strategie e Strumenti per incrementare le prenotazioni dirette, e pone l’attenzione su come sono cambiate le modalità di ricerca e interazione con il sito dell'hotel negli ultimi mesi suggerendo anche i canali più efficaci.



Travaglini è il fondatore di Digital Marketing Turistico, una realtà attiva nella formazione e consulenza nel marketing digitale per il settore dell’hospitality. È docente in diverse Università ed enti di formazione e collabora con le principali associazioni di categoria. Ha scritto due libri: Digital Marketing Turistico e strategie di revenue management per il settore ricettivo, bestseller tradotto in più lingue, e Hotel Digital Marketing.



A completare la visione relativa alla direzione che deve prendere questo settore è il tema trattato dal terzo ospite, Paolo Cevoli, che a Riccione è di casa e conosce molto bene l’universo dell’ospitalità romagnola e tutti i suoi i tic. Per l’edizione 2022 di Hotel Convention l’attore comico riccionese, sempre attento ai cambiamenti in atto nel turismo, ha preparato un intervento dal titolo L’orgoglio di essere albergatori romagnoli, tra immancabili gag ma anche grandi verità sui tratti più autentici del nostro carattere, quelli che ci consentono di essere tutt’oggi e nonostante scenari totalmente inediti, un punto di riferimento nel mondo dell’accoglienza turistica.



Ad affiancare i contributi dei tre ospiti speciali ci saranno anche i dati raccolti dall’Osservatorio turistico di Federalberghi Riccione illustrati dal responsabile Claudio Montanari, la presentazione dei nuovi strumenti di analisi dei flussi per una previsione sull’andamento della bella stagione in arrivo, a partire dalla Pasqua e i ponti di primavera.