Covid San Marino: nell’ultima settimana 385 nuovi casi e un decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:00 - 14 Febbraio 2022

Covid San Marino, i dati del 14 febbraio 2022.

Rispetto al precedente aggiornamento del 7 febbraio scorso, si segnala purtroppo il decesso di una sammarinese di 74 anni positiva al virus SARS-CoV-2.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.210 tamponi, a fronte di 385 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 11,99%), 828 guariti e 12 ricoveri (di cui 4 in Terapia Intensiva).

Nello stesso periodo del 2021 (settimana dall’ 8 al 14 febbraio 2021) a fronte di 170 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 18 (di cui 6 in Terapia Intensiva).

Sono 10 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 3 in Terapia Intensiva e 7 nelle stanze di isolamento, mentre sono 642 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 180 le persone in quarantena.

I tamponi totali eseguiti sono 132.336, di cui 31.533 su singole persone.



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 69.250 di cui 24.039 persone vaccinate con la prima dose e 26.039 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 80,14% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 19.172 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 63,33% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.