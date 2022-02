Salta dal piano superiore della discoteca e si ferisce: ragazzo in ospedale

Cronaca

Novafeltria

| 16:35 - 14 Febbraio 2022

L'ingresso del locale, foto di repertorio.

E' costata cara una bravata a un ragazzo di Firenze che dopo una cena con amici, sabato 12 febbraio si è recato presso la discoteca Jolly di Novafeltria. Ad inizio serata ha deciso di saltare dalla balaustra del locale al piano inferiore. Una mossa azzardata che gli è costata la rottura del polso e un trauma facciale. Al momento del fatto sono stati chiamati i sanitari del 118 ed il locale è stato prontamente fatto evacuare per permettere i soccorsi al giovane. La serata è poi ripresa regolarmente. Il giovane è adesso ricoverato all'ospedale "Bufalini" di Cesena per tutte le cure necessarie. I titolari del locale ringraziano i Carabinieri e il personale medico per il pronto intervento.