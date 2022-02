Omicron: Ministero, con quarta ondata minor incremento mortalità 

Attualità

Rimini

| 16:02 - 14 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Un confronto tra ondate epidemiche di Covid-19 evidenzia che, "nonostante il numero molto più elevato di casi nell'ondata in corso, l'impatto sulla mortalità è più contenuto rispetto alle ondate precedenti". Durante la quarta ondata, dal primo dicembre 2021 al primo febbraio 2022, si osserva infatti, "un eccesso di mortalità del 13%" rispetto a valori del 32% della prima ondata, del 29% della seconda e del 18% della terza. E' quanto emerge dal rapporto settimanale del Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG), aggiornato al primo febbraio 2022 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute. I dati, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, sono relativi a 39 comuni italiani e confrontano la mortalità, per tutte le cause con quella dei 5 anni precedenti (valore atteso): in questo modo è possibile osservare, in un preciso arco di tempo, sia le variazioni causate in modo diretto dalle infezioni da Sars-Cov-2 che dai problemi indirettamente collegati alla pandemia, come i ritardi nelle cure di altre malattie. L'andamento stagionale della mortalità "evidenzia gli incrementi della mortalità totale osservati in corrispondenza delle diverse ondate epidemiche". In concomitanza con la quarta ondata, a partire dal mese di dicembre 2021, "si osserva un incremento della mortalità seppure più contenuto rispetto alle ondate precedenti". In particolare, i dati della mortalità relativi solo al mese di gennaio 2022 segnalano valori di mortalità superiori all'atteso a Torino, Trieste, Genova, Rimini, Prato, Firenze, Livorno, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Sassari: complessivamente l'eccesso è stato contenuto, +5% al nord e, leggermente più alto, pari a +10% nelle città del centro-sud.