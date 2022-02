Attualità

| 15:48 - 14 Febbraio 2022

Ospedale Sacra famiglia Novafeltria.

Da mercoledì 16 febbraio il punto Tamponi di Novafeltria, allestito in modalità drive through nell’area del nuovo parcheggio superiore dell’ospedale ‘Sacra Famiglia’ (via Alessandro Manzoni), sarà operativo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 (anziché dalle ore 14 alle 16)

Si ricorda che l’accesso avviene previa programmazione dell’Igiene pubblica. Per l’esecuzione del tampone occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria.