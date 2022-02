Santarcangelo, il Supercinema ospita una proiezione gratuita per gli over 65 per 'Innamorati del cinema'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 14 Febbraio 2022

Innamorati del Cinema.

In un momento di difficoltà che riguarda tutte le sale d’Italia, il Supercinema di Santarcangelo è protagonista di due iniziative di valore simbolico e sociale, in collaborazione con una rete di partner nazionali e locali.

Si intitola #innamoratidelcinema l’invito a tornare in sala che un gruppo di oltre 70 esercenti cinematografici indipendenti di tutta Italia ha deciso di lanciare nel giorno di San Valentino (14 febbraio). Nell’occasione, è stato creato un mini spot dedicato all’amore per il cinema, che viene proiettato in sala prima di ogni film e da oggi è visibile online sulla pagina Facebook del Supercinema.

Lo spot verrà diffuso su tutto il territorio nazionale e vuole richiamare l'attenzione sul piacere di gustarsi un film in una sala cinematografica: un atto d'amore rivolto agli spettatori e un invito a tornare a innamorarsi del cinema, che sarà accompagnato con varie iniziative ispirate al forte sentimento che lega gli spettatori alla sala e alle emozioni che da sempre si provano nel condividere il grande cinema.

Tra queste, a partire dal 24 febbraio, proprio al Supercinema prenderà il via la proiezione pomeridiana gratuita per gli over 65, un appuntamento che si rinnoverà tutti i giovedì alle ore 17. Il progetto, realizzato dall’associazione Noi della Rocca in collaborazione con fondazione FoCuS e associazione Dogville, ha ricevuto anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per partecipare all’iniziativa e ricevere la tessera omaggio per l’accesso alle proiezioni pomeridiane del giovedì, è possibile rivolgersi a Noi della Rocca utilizzando il numero di telefono 324/9085225, l’indirizzo mail noidellarocca@gmail.com o scrivendo un messaggio alla pagina Facebook dell’associazione.