Calcio RSM, turno infrasettimanale: martedì Faetano-Folgore e Cailungo-San Giovanni

13:59 - 14 Febbraio 2022

Nemmeno il tempo di assimilare i responsi della ventesima giornata di campionato, che incombe il turno infrasettimanale – già previsto da calendario e scollegato da logiche di recuperi. Domani e mercoledì si gioca infatti il turno numero ventuno del torneo, con due anticipi e cinque postici.

Incontri dai grandi significati, quelli che tra poco più di 24 ore si disputeranno negli impianti di Montecchio ed Acquaviva. A Fonte dell’Ovo, Faetano e Folgore si misureranno con l’obiettivo condiviso di centrare un successo che possa proiettarle all’inseguimento del quarto posto. Destinazione che fino a un paio di settimane fa sembrava alla portata della Folgore, incappata poi nella sconfitta col Cailungo che l’ha portata a -6 dalla Libertas – attuale titolare dell’ultima casella che vale l’accesso diretto ai play-off. I campioni di San Marino hanno subìto anche il sorpasso del Faetano, una delle squadre più in salute in questo periodo e ritoccata in tutti i reparti – porta compresa – nella più recente finestra di mercato. Non ci sono squalificati, ma Igbin e Francioni giocheranno col peso della diffida: un’eventuale ammonizione negherebbe loro la possibilità di affrontare, il prossimo week-end, rispettivamente Domagnano e Virtus.

Per dinamiche contrapposte, risulta di grande interesse anche la partita di Acquaviva. San Giovanni e Cailungo occupano oggi il dodicesimo e tredicesimo posto in classifica, separate da quattro punti appena. Il che la dice lunga sull’importanza dell’incontro. I rossoneri potrebbero farsi andar bene anche un pareggio, considerata la partita in meno rispetto alla squadra di Protti che – giocoforza – deve necessariamente andare a caccia di una vittoria che riaprirebbe ogni scenario nella corsa al turno preliminare, di competenza delle otto formazioni che chiuderanno la regular season tra la quinta e la dodicesima posizione. Nel Cailungo sarà assente per squalifica il difensore Luca Ricci.

Venendo alle sfide di mercoledì, il calendario propone tre incontri potenzialmente da play-off e un’intrigante Fiorentino-Juvenes-Dogana ad Acquaviva, che al pari di Cailungo-San Giovanni della sera precedente, potrebbe determinare la lotta per raggiungere il turno preliminare. Dal quale è sempre più lontano il Cosmos, incappato in una dolorosa sconfitta ieri pomeriggio con il Fiorentino (la dodicesima in quindici partite). Gli uomini di Massimo Gori affronteranno il Murata, l’ultimo club sammarinese dell’attuale allenatore gialloverde. L’omologo Achille Fabbri va alla ricerca di una vittoria che manca da fine novembre per evitare di vedere il suo Murata risucchiato nelle ultime posizioni. Obiettivo che dovrà centrare senza Fabio Vitaioli, squalificato, che priva di un elemento fondamentale la difesa bianconera.

Fiorentino e Juvenes-Dogana vogliono continuare a vincere dopo i successi del week-end. Se per i rossoblù un successo significherebbe ipotecare l’approdo al turno preliminare, per il club di Serravalle i tre punti sono indispensabili per continuare a cullare sogni di rimonta proprio sul primo step di post season. D’angeli da una parte e il duo marocchino composta da Ben Kacem e Abouzziane dall’altra, promettono una serata frizzante.

Ritorna in campo, dopo il turno di riposo, la Virtus; e lo fa col cliente più difficile che in questo momento il calendario avrebbe potuto proporgli. Si tratta de La Fiorita, reduce dall’esaltante vittoria in rimonta sul Tre Penne e fortemente intenzionata a non disperdere l’importante successo nello scontro diretto di ieri. I neroverdi di Acquaviva, nel frattempo superati al quarto posto dalla Libertas, vogliono invece capitalizzare il turno di riposo nella consapevolezza che la sfida alle porte, tanto quanto quella del prossimo fine settimana con la Folgore, potrebbero far svoltare la loro stagione. La Fiorita recupera Roberto Di Maio, ma dovrà fare a meno di Amati in mezzo al campo.

Ha conservato il primato in classifica con 6 punti di vantaggio su La Fiorita, il Tre Penne di Stefano Ceci, atteso dall’esame Libertas. Tra le file borghigiane tanti ex: dal duo Cardini-Pignieri in panchina, ai vari Fraternali, Patregnani e Alex Gasperoni in campo. I granata arrivano dalla convincente vittoria sul Murata, che ha messo in mostra le qualità di Flores – chiamato a sostituire lo squalificato Olcese anche nell’infrasettimanale. Con il turno di riposo alle porte per la Libertas, un successo sulla capolista permetterebbe loro di mettere al sicuro il quarto posto dagli assalti della Virtus – a meno che Bizzotto non sgambetti, da buon ex, La Fiorita. Per Ceci, la grana Lombardi: l’autore del momentaneo 2-1 di ieri dovrà infatti saltare per squalifica la sfida alla Libertas.

Chiude il cerchio Tre Fiori-Domagnano. Non è mai una partita banale quella che coinvolge queste due formazioni, che arrivano da due risultati deludenti. I gialloblù di Sperindio hanno sbattuto sul Pennarossa e sui guanti di Semprini, non andando oltre il pareggio per scivolare contestualmente al terzo posto. Il Domagnano, invece, vuole allontanare i fantasmi del girone d’andata, quando proprio la sconfitta con la Juvenes-Dogana aprì una serie negativa di otto partite in cui arrivò un solo punto. Sicuro assente Mattia Ceccaroli, uomo simbolo del sorprendente avvio di stagione dei giallorossi – alla ricerca di un’identità precisa, al netto dello schizofrenico andamento della prima metà di stagione.