Alcol e droga, controlli dei carabinieri di Novafeltria: quattro 20enni nei guai

Cronaca

Novafeltria

| 11:17 - 14 Febbraio 2022

Immagine di repertorio.

Due ventenni residenti in provincia di Rimini sono stati beccati dai Carabinieri di Novafeltria in possesso di un totale di 2 grammi di stupefacenti. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. E' successo nella notte tra sabato e domenica.



Il primo è stato fermato a Campiano di Talamello mentre, a bordo della sua auto, percorreva la Marecchiese. I militari hanno notato un certo nervosismo da parte del giovane. Il controllo approfondito ha permesso di recuperare un involucro con all'interno dell'hashish.



Il secondo è stato controllato a piedi nel centro di Villa Verucchio. Addosso aveva un pacchetto con all'interno della cocaina. Entrambi gli stupefacenti sono stati sequestrati.



Sempre nella stessa nottata due persone sono state multate per ubriachezza. In piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria i militari hanno sanzionato i due che, sotto i fumi dell'alcool, importunavano i passanti.



Nel fine settimana sono stati controllati 52 veicoli ed identificate 117 persone. I Carabinieri hanno ispezionato anche 15 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme anti covid, senza trovare anomalie.



"L’Arma di Novafeltria" si legge nella nota "continua a raccomandare il massimo senso di responsabilità soprattutto in relazione all’abuso di sostanze alcooliche ed all’uso di sostanze stupefacenti, specialmente per i più giovani. Inoltre invita alla responsabilità durante la guida di mezzi, mai mettersi al volante, qualora via sia anche il solo dubbio, di aver ecceduto nel bere, prevedendo, soprattutto nelle uscite in comitiva, che uno dei partecipanti, non assuma alcool e si occupi di riaccompagnare a casa gli altri."