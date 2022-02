Meteo San Valentino: nuvole e pioggia nel riminese

Attualità

Rimini

| 07:52 - 14 Febbraio 2022

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 13/02/2022 ore 18:30

Inizio settimana nuvoloso e con qualche pioggia, poi torna il bel tempo da mercoledì con temperature oltre le medie e massime fino a +15°C.

Nel dettaglio:



Lunedì 14 Febbraio

Stato del cielo: da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: piovaschi sparsi tra pomeriggio e sera, più probabili su zone interne.

Temperature: minime comprese tra +1°C e +3°C, massime comprese tra +8°C e +10°C.

Venti: deboli da Nord-Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Martedì 15 Febbraio

Stato del cielo: da coperto a molto nuvoloso.

Precipitazioni: piogge prevalentemente deboli al mattino, in esaurimento dal primo pomeriggio. Asciutto in serata.

Temperature: minime comprese tra 4°C e 6°C, massime comprese tra +10°C e +13°C.

Venti: moderati, da Sud-Est in costa, da Sud-Ovest su zone interne e montagna.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 16 Febbraio

Stato del cielo: poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in flessione, minime comprese tra 0°C e 3°C, massime comprese tra +9°C e +11°C.

Venti: deboli da Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da tempo stabile, nuvolosità variabile e temperature in rialzo con minime tra 4/6° e massime fino a 12/15°C.

