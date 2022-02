Basket B, Brugè: 'Civitanova ha dato tutto, noi in difesa possiamo fare meglio'

Sport

Rimini

| 00:44 - 14 Febbraio 2022

Simone Brugè.

La dichiarazione del vice allenatore Simone Brugè al termine della vittoria di RivieraBanca Rimini su Civitanova.

"Bisogna fare i complimenti a Civitanova perchè è venuta qua con un gran coraggio ed ha giocato una partita vera dove per lunghi tratti ci ha messi in difficoltà nonostante l'assenza di Musci, uno dei giocatori più in forma, e Vallasciani per metà partita. Civitanova ha fatto un'ottima partita, all'inizio abbiamo subito venti punti; loro bravi, noi possiamo fare sicuramente meglio soprattutto dal punto di vista difensivo perchè offensivamente, se pure rimangono delle cose da migliorare, abbiamo comunque fabbricato 101 punti che non sono mai pochi."

Questa sera i giovani si sono messi in gran luce.

"Nulla accade per caso: Fabiani, Scarponi e Mladenov ed in generale tutti i nostri giovani lavorano in maniera impeccabile durante la settimana e bisogna fare loro i complimenti. Sono molto disciplinati e partecipi del gioco che Coach Ferrari propone, loro sono quelli che si vedono di più e con tantissima costanza anche perchè molti giocano nell'U19. Hanno di fianco a loro giocatori di talento che sono un punto di riferimento, i giovani sono bravi ad apprendere quello che i giocatori più grandi possono insegnare: bisogna fare i complimenti al coach ed alla Società per aver costruito questa bellissima squadra."

Parola a Luca Fabiani: "Fa sempre piacere fare queste prestazioni anche se 10 punti e 7 rimbalzi non capitano spesso, soprattutto con 20 minuti giocati. Sono entrato in campo cercando di rimanere concentrato."

Tra soli tre giorni si torna in campo per una super sfida contro Ancona.

"Siamo molto carichi, sappiamo che dovremo essere duri sia fisicamente che soprattutto mentalmente perchè ovviamente sarà una partita molto tosta e noi vogliamo portarla a casa."